Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.
Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (BM Güvenlik Konseyi) Sistem iflas bayrağını çekmiştir
Stoltenberg: Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdirle karşılıyorum
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
- "Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşmesini destekliyoruz
- Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Başladı...
- 12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 51 yıl geçti
- Tır ve kamyonlar Ankara il sınırından Bolu'ya alınmıyor
- Bakan Koca: Salgın tehdit olmaktan çıktı