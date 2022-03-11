Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.
Başkan Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
- Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
- Pakistan'dan AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 Mesajı
- "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır"
- Başkan Erdoğan'dan Kırım çıkışı
- Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde
- Bakan Kirişçi: Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmaktadır