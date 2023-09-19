Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
ABD temasları kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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