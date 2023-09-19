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19 Eylül 2023 Salı 01:33:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 01:33:00

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

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Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

ABD temasları kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Etiketler : stoltenberg nato erdoğan
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