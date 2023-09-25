Başkan Erdoğan, Nahçıvan'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere yönelik başlattığı operasyonun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan'ı taşıyan uçak Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na TSİ 13.25 sıralarında indi. Erdoğan'ı havalimanında İlham Aliyev karşıladı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.

ZENGEZUR KORİDORU VE ANTİTERÖR OPERASYONU ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

BM'DE DESTEK MESAJI VERMİŞTİ: SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmiş, "Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ZENGEZUR KORİDORU

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile eksklav parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridordur.

Zengezur Koridoru, Ermenistan'a kendisinin ördüğü jeopolitik kuşatmadan çıkış yolu sunuyor. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerini düzelterek Kafkasya'da doğmakta olan süreçten yararlanması için jeopolitik bir olanak sunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.

Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.

Erdoğan ve Aliyev'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.

İki lider arasındaki görüşme başladı.