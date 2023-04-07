Başkan Erdoğan müjdeyi verdi... Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor

Başkan Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde, salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

Dengeli ve uzlaştırıcı bir politika izleyerek savaş (Ukrayna-Rusya savaşı) kıvılcımının ülkemize sıçramasına müsaade etmedik. Ayrıca attığımız ilave adımlarla sayısız insanın hayatını kurtardık.

Depremzedelerimizle birlikte, orada görevli kamu personelimiz de devletimizin gösterdiği olağanüstü çabanın tanığıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.

Salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerimiz, depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik rol oynadılar.

Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz, şu an vatandaşlarımıza en üst standartta hizmet veriyor.

Deprem bölgesinde sağlam hastanelerimizde hizmet devam ederken, 34 sahra hastanesi kurduk.

(Şehir hastaneleri) Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.

28 Nisan'da Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açacağız. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.