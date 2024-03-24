Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tamamlandığında 80 dakikaya düşecek olan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

Başkan Erdoğan, 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Başkan Erdoğan, "Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz." diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU PROJENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık" dedi.

İSTANBUL'DAN 80 DAKİKA İÇİNDE GİDİLECEK

'Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni' Sincan YHT İstasyonundan ayrılarak Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak. Proje hattı; Ankara -İstanbul arasında 344 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapılacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek 'Süper Hızlı Tren' ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakika yani 1 saat 20 dakika sürecek. Mevcut hızlı tren hattı da kullanılmaya devam edilecek.