Başkan Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." paylaşımında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.
#MüjdelerOlsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun. ���� pic.twitter.com/hEvSivxx8q— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2023
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