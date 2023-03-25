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25 Mart 2023 Cumartesi 17:27:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 17:27:00

Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan muhsin yazıcıoğlu ölüm

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