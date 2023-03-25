Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.