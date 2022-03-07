Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.