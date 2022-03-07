VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez duyurdu! 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Türkiye'de 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek
Pınar Gültekin'in katili Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
MEB'den okullara koronavirüs rehberi
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Rusya ile Ukrayna arasında 3. tur müzakereler başladı!
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor
Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Millet olarak biriz, beraberiz
Yunanistan'daki PKK kampından görüntüler!
"Yağ stoku bitmiştir" diyenler bu ülkeye ihanet ediyor
"Rusya Esed'den paralı asker alıyor"
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi
ABD'den gözdağı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması
"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"
Rusya Çin'e sığındı!
Türkiye üretim üssü haline gelecek!
Dünya medyası bunu konuşuyor:
07 Mart 2022 Pazartesi 22:24:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 23:01:00

Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Etiketler : başkan erdoğan Moldova Maia Sandu
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Ben değil onlar terketti

Ben değil onlar terketti
Aşık olduğu karaktere hayat veriyor

Aşık olduğu karaktere hayat veriyor
Hollywood'ta setten kovulmuş

Hollywood'ta setten kovulmuş
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi

Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi
Devletimiz sağ olsun

Devletimiz sağ olsun
İtalyan dizisinde Türk polisi

İtalyan dizisinde Türk polisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER