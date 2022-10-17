Başkan Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Kabulde, Gombojav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İlteriş Kutluk Kağan Yazıtı"nın bir kopyasını hediye etti.
"İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" 2022'nin ağustos ayında Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yer alan Nomgon Vadisi'ndeki ortak bilimsel arkeolojik keşif gezisi kapsamında tespit edildi.
Hediye, "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini taşıyor.
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