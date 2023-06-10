VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacak"
Bakan Güler, MKE'deki patlama sonrası Hatay programını yarıda kesti
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
MKE Roket Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili bilgi aldı
Muhalefette Kılıçdaroğlu isyanı büyüyor: Zavallıyız
CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
10 Haziran 2023 Cumartesi 12:58:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 12:58:00

Başkan Erdoğan, MKE Roket Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili bilgi aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Erdoğan, patlamada şehit olan 5 işçi için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.

Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

Etiketler : recep tayyip erdoğan mke roket ve patlayıcı fabrikası patlama şehit
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Teşekkür gecesi

Teşekkür gecesi
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Evlilik deliliktir

Evlilik deliliktir
Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor

Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
Alerji tedavisi devam ediyor

Alerji tedavisi devam ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX