Başkan Erdoğan, MKE Roket Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili bilgi aldı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Erdoğan, patlamada şehit olan 5 işçi için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.
Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5...— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 10, 2023
- "Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacak"
- Bakan Güler, MKE'deki patlama sonrası Hatay programını yarıda kesti
- MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
- MKE Roket Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili bilgi aldı
- Muhalefette Kılıçdaroğlu isyanı büyüyor: Zavallıyız
- CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu