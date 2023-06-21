Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği görüşmeye dair fotoğraf yayımladı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/NBC7N5xbUV— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 21, 2023
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