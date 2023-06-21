VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Soyer'den Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi... "Zafer değil yenilgi öğretir"
Romanya'nın en büyük petrol rafinerisi yandı
Kadıköy'de film gibi kovalamaca... 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Erenler Belediye Başkanı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşlarına hakim olamadı
21 Haziran 2023 Çarşamba 21:42:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 21:42:00

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği görüşmeye dair fotoğraf yayımladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ibrahim kalın MİT
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Emekli komedyen

Emekli komedyen
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX