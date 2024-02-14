Başkan Erdoğan, Mısır'da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Başkan Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.
- Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
- Başkan Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
- "Refah'taki durum, uluslararası hukuk açısından suç teşkil ediyor"
- Türkiye, Gazze'den bugüne kadar 1359 kişiyi tahliye etti
- MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
- Başkan Erdoğan, Mısır'da resmi törenle karşılandı