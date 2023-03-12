"Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum"

Başkan Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türk milletinin istiklâl beyannamesi, millî andımız İstiklâl Marşının Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve millî mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/6ZdQGrJngk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 12, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.