Başkan Erdoğan: En büyük gücümüz, tarihi mirasımız

Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuştu.

Erdoğan, "Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir." diye konuştu.