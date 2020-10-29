Başkan Erdoğan: En büyük gücümüz, tarihi mirasımız

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29 Ekim 2020 Perşembe 16:49:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:34:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: En büyük gücümüz, tarihi mirasımız

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Başkan Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuştu. Erdoğan, “En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir." dedi.

Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuştu.

Erdoğan, "Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir." diye konuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan 29 ekim 15 Temmuz
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