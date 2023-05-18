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"Milletimizin verdiği rekor oy ikinci tur için en büyük güvencemizdir"
18 Mayıs 2023 Perşembe 17:11:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:11:00

Başkan Erdoğan: Milletimizin verdiği rekor oy ikinci tur için en büyük güvencemizdir

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla katıldığı Kayseri'deki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda, "Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir" dedi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Kayseri, Konya, Adana, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat'tan gelen 150 belediye başkanı ve 9 il genel meclisi başkanının katılımıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki sosyal tesisinde düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı etkinliğe telefonla bağlanan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde gösterilen gayret ve fedakarlık için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu almasının önemini vurgulayan Erdoğan,

"İşin bu tarafını başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni tamamlamak var. Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir. Ancak bunun için önce bu oyun firesiz bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa taşınmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız şarttır. Muhalefet tarafının çırpınışları aradaki farkı kapatmaya yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"29 MAYIS'A İNŞALLAH 28 MAYIS ZAFERİYLE GİRMELİYİZ"

Diğer adaylara oy verenlerden de mümkün olan en yüksek desteği almak için gece gündüz çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama hepsinin ön şartı kendi oyumuza sahip çıkmaktır. Bunun için teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımız seçim sonuçları açıklanana kadar fasılasız bir şekilde çalışmalı, en küçük bir eksiye, gediğe, rehavete yer vermemelidir. Mehmet Özhaseki kardeşim bu çerçevede sizlere bir yol haritası çizmiştir. İnşallah ikinci turu hem oy hem oran olarak tarihi bir neticeyle tamamlayıp, ülkemize 5 yıl daha hizmet etme şerefine nail olacağız. Bunun için milletimizin gönlünü de sandık başlarını da sandık sonrası süreçleri de asla boş bırakmayacağız. Ben sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Daha çok gayret göstereceğiz, daha çok çalışacağız. 29 Mayıs'a inşallah 28 Mayıs zaferiyle girmeliyiz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan 28 mayıs seçim ak parti
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