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Başkan Erdoğan: Milletimiz kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak
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15 Mart 2024 Cuma 15:11:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 15:11:00

Başkan Erdoğan: Milletimiz kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak

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Başkan Erdoğan, "Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Dün Hakkâri'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum

İşin içine deste deste paraların da girmesiyle oyun iyice kirlendi. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak

Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk

Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendileri değildir

Milletimize verdiğimiz her sözün, ortaya koyduğumuz her vizyonun ve programın gerisinde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler bulunuyor

Demiryollarında Van il sınırlarındaki mevcut hatları komple yeniledik. Van Gölü kenarına gemi üretme tesisi yaptık

Vanlı çiftçilerimize 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan van miting
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