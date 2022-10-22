"Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez"

Başkan Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında konuştu.

"GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE SEÇİMLERE KADAR DURMAKSIZIN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Geçmişte tedirginlik duyulan sokaklar artık gençlerin sesiyle şenlendi, güzelleşti. Birileri AK Parti'de "gençlik yok" diyor. İşte gençlik burda. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye seçim kampanyasıyla gençlerimizle birlikte seçimlere kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, geleceği de sizlersiniz.

"MİLLETİMİZ DARBECİLERLE ANLAŞIP TANLARIN ARASINDAN SIVIŞANLARA EMANET VERMEZ"



Biz seçimden seçime millete giden bir parti olmadık. Her günümüz seçim günüdür. Seçimler bizim için ahit yenilemedir. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tanların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin km yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden bu malum anamuhalefete ve diğerlerine seçimlerde en güzel şekilde dersini verecektir.

"BİZ BU TOPRAĞIN HER KARIŞINI KANIMIZLA YOĞURARAK VATAN HALİNE GETİRDİK"



Hiçbir imkan bu millete altın tepside sunulmadı. Biz bu toprağın her karışını kanımızla yoğurarak vatan haline getirdik.

"AKIL VE İZAN SAHİBİ HERKES 20 YIL 30 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE'YLE ASIRLIK FARKI GÖRÜR"



Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek derdi o dönemlerin kaosundan, kargaşasından, yoksulluğundan istifade ediyor olmalarıdır. İtibarı düşük Türkiye isteyen bu milletin sevdalısı olamaz. Biz size sevdalıyız. Akıl ve izan sahibi herkes 20 yıl 30 yıl önceki Türkiye'yle asırlık farkı görür, teslim eder.

"ORDUMUZA KİMYASAL SİLAH YAKIŞTIRMASINI YAPANLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK"



Ordumuza kimyasal silah yakıştırmasını yapanlar bedelini ödeyecek, yargıda hesabını verecek.

"EKONOMİK TETİKÇİLERİN ÖNÜMÜZE KURDUĞU O SAYISIZ TUZAĞI SÖKÜP ATAN TEK EKİP BİZİZ"



Ekonomik tetikçilerin önümüze kurduğu o sayısız tuzağı milletimizle birlikte söküp atan tek ekip biziz. Ülkemizin son 20 yılı bin yıllık istiklal ve istikbal mücadelesinin yükseğe taşınmasıyla da tarihe geçecek.