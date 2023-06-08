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08 Haziran 2023 Perşembe 14:10:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 14:10:00

Başkan Erdoğan: Millet bahçesi sayımız 500 olacak, 189 bahçemizi hizmete aldık

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Başkan Erdoğan, "Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Toplam 189 millet bahçemizi hizmete aldık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamandan gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor.

Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Toplam 189 millet bahçemizi hizmete aldık

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile birlikte ülkemiz genelindeki 500 Millet Bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 vilayetimizin çehresinin de değişeceğine inanıyorum

Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkârlığa izin vermeyeceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye çevre haftası millet bahçesi açılış töreni
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