Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
- Başkan Erdoğan, Umman Sultanı bin Tarık ile görüştü
- Zelenskiy, Donetsk bölgesini ziyaret etti
- Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
- Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Asiye Gülen tutuklandı
- Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı
- İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler! Karadağ Başbakanı: Ulaşımın temel noktası