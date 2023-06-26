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Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
26 Haziran 2023 Pazartesi 20:50:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 20:50:00

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

Etiketler : son dakika recep tayyip erdoğan miçotakis
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