10 Mayıs 2024 Cuma 14:55:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 14:55:00
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti!
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 14.50'de başladı.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 29 Nisan'da konutunda ziyaret etmişti.
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