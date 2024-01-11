Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

#SONDURUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinden ilk kareler geldi. pic.twitter.com/Xz4S4MVQVF — 24 TV (@yirmidorttv) January 11, 2024

İki liderin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerinin çalışmalarını ele alması bekleniyor. Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek ortak adaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak. Seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları istişare edildi.

Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan, bölgede barışın ve sükunetin tesisi için Türkiye'nin attığı adımları Bahçeli ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.