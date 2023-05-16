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16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli görüşme
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