16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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