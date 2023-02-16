Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

16 Şubat 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 15:30:00
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
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