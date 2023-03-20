20 Mart 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 14:38:00
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşecek kabul, saat 16.30'da başlayacak.
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