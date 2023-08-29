VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı
Deprem konutlarının yapımı aralıksız devam ediyor
Yapılan araştırma ortaya koydu: Almanya'da aşırı sağ yükseliyor
İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar
Fransa'da abaya tartışması: Muhalefetten yargı hamlesi geldi
İspanya Bisiklet Turu'nu 400 litre motor yağı dökerek sabote etmek isteyen grup yakalandı
29 Ağustos 2023 Salı 12:47:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:47:00

Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te başladı.

Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

Etiketler : 0
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX