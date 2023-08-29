Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te başladı.
Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
- Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı
- Deprem konutlarının yapımı aralıksız devam ediyor
- İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar
- Ağustos ayında dolu vurdu
- MSB duyurdu: öldürülen terörist sayısı 7 oldu
- Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor