Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başladı.
Görüşme, 45 dakika sürdü.
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