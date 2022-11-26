Başkan Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.
Başkan Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.
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