Başkan Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.