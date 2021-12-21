Başkan Erdoğan, mevkidaşı Maduro ile görüştü

Başkan Erdoğan, mevkidaşı Maduro ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.