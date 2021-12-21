21 Aralık 2021 Salı 23:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 23:00:00
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Maduro ile görüştü
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
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