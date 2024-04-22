22 Nisan 2024 Pazartesi 22:34:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 22:34:00
Başkan Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.
IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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