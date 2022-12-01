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01 Aralık 2022 Perşembe 10:29:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 10:29:00

Başkan Erdoğan: Mesleki eğitimde yılların ihmalini giderdik

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, "Kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Mesleki Eğitim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli zirve münasebetiyle sizleri Türkiye'de, güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve topyekün bir kalkınma için eğitim insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan biridir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı evrensel bir insan hakkıdır.

"TÜRKİYE'Yİ HER BAKIMDAN ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE KONUMUNA TAŞIDIK"

Hali hazırda 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Milletimizin emaneti olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknoloji ile donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek hasılı eğitime dair hiç bir boşluk bırakmayarak Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık.

"HAKSIZLIKLARI GİDEREREK MESLEKİ EĞİTİMİ YENİDEN CAZİP HALE GETİRDİK"

Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz mesleği sahada öğrenirken teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı. Sektörle kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerimizin istihdam imkanlarında da görüyoruz. Ayrıca ülkemiz geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile ürün geliştirme çalışmalarında öğrencilerimizi sürece dahil ediyoruz.

"MESLEKİ EĞİTİME KAZANDIRDIĞIMIZ DİNANİZM KADIN İSTİHDAMINDA DA ÇOK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELE YOL AÇTI"

Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün sayıları 2022 yılında 8 bin 269'a ulaşmış, bu ürünlerin 74'ü ticarileşmiştir. İş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemelerle öğencilere her ay ödenen asgari ücretin net tutarının yüzde 30'unun tamamını devlet desteği kapsamına aldık. Ayrıca kalfa olup 12. sınıfa devam eden öğrencilere ödenen miktarı yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükselttik. Böylece usta, kalfa, çırak eğitimini devletimizin destek mekanizmaları ile güçlendirmiş olduk. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerimizde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayımız bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştı. Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinanizm kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmele yol açtı. Özetin özeti diyebileceğim bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık.

Milli Eğitim Bakanlığımız ile OECD eşgüdümünde düzenlenen Mesleki Eğitim Zirvesi'nin ülkemizin tecrübelerini paylaşma yanında sizlerin değerli fikirlerini öğrenmemize de vesile olacağına inanıyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, yapacağınız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli eğitim mesleki eğitim zirvesi video mesaj
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