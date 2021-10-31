Başkan Erdoğan Merkel'i kabul etti, Charles Michel ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Başkan Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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