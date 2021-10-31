VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi kabul edilemez"
Merkel'i kabul etti, Charles Michel ile görüştü
Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı: Vaka sayısı 23 bin 948
4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü
Ankara'da Futgolf heyecanı
Kuru meyve ihracatı 9 ayda 1 milyar doları aştı
3 yılda 103,5 milyon yolcu!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor
Türkiye'de geliştirildi! Yurt dışına bağımlılığı bitirecek
Komşuda önemli seçim!
Rusya ateşle oynuyor! Sınıra savaş uçağı indirdi
Milli uzay projesinde kullanılacak
Terörizmin finansmanına darbe
Türkiye öncü rol üstlenecek
AKM açılışında dikkat çeken detay...
2022'de EYT için atılacak adımlar ortaya çıktı
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık insan iskeleti bulundu
Kayakçılar tekerlekli patenle antrenman yapıyor
İhbarların yüzde 66'sı asılsız
Köylü kadınların ihracat başarısı
Gökyüzünde çiğ köfte partisi
Yardım çağrısına duyarsız kalamadı
31 Ekim 2021 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 20:00:00

Başkan Erdoğan Merkel'i kabul etti, Charles Michel ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki Başkan Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan angela merkel charles michel g20
15 milyonluk keyif

15 milyonluk keyif
Yıldız'a selam olsun!

Yıldız'a selam olsun!
Ünlüler çocuklarıyla izledi

Ünlüler çocuklarıyla izledi
Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek
Şehir şehir gezmek ‘iyi Fikir'

Şehir şehir gezmek ‘iyi Fikir'
‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu
Dünya bir yana Kıvanç bir yana

Dünya bir yana Kıvanç bir yana
‘KİM Bu Aile'nin komiseri!

‘KİM Bu Aile'nin komiseri!
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER