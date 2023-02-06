06 Şubat 2023 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 18:06:00
Başkan Erdoğan, Akşener'le deprem bölgesindeki durumu görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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