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04 Ocak 2024 Perşembe 13:39:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 13:39:00

Başkan Erdoğan Mehmetçik Vakfına 65 bin TL bağışladı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan mehmetçik vakfı bağış
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