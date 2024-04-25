25 Nisan 2024 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 18:41:00
Başkan Erdoğan, Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesiyle telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Soner Yılmaz'a başsağlığı dileklerini iletti.
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