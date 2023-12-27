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27 Aralık 2023 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 18:32:00

Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde andı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Etiketler : Erdoğan Akif Ersoy milli şair
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