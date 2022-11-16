Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması

Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler
Başkan Erdoğan Yunanistan'ın provokatif adımları hakkında sorulan soruya "Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir." sözleriyle yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı G20 Liderler Zirvesi kapsamında Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Başkan Erdoğan Yunanistan'ın provokatif adımları hakkında sorulan soruya "'Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vs. Benim söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' benim için kelam-ı kibardır. Hadlerini bilmiyorlar. Bu noktada biz komşu, komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar adaları doldur, hiçbiri sana fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. Geçmişini bir okursa, tarihini incelerse orada görecektir. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir." sözleriyle yanıt verdi.
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