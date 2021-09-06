Başkan Erdoğan açıkladı OECD verilerine göre birinci ülkeyiz

Başkan Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz
Başkan Erdoğan, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" dedi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 6, 2021
Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/iSomUnmTXK
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