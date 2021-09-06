VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıkladı OECD verilerine göre birinci ülkeyiz
Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı
Türkiye'ye yardım çağrısında bulundular
Kayseri'de akılalmaz olay! Para verip, falakaya yatırmış
"Sınırlarımız kaybolacak" itirafı!
SSB Demir'den dikkat çeken açıklama: 5 yıla kadar hepsini yaparız
Taliban Sözcüsü: Hükümet yakında
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
06 Eylül 2021 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 18:11:00

Başkan Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan oecd matematik fen okuryazarlık
Özür dilemek erdemdir

Özür dilemek erdemdir
‘Mevlana' için geri sayım

‘Mevlana' için geri sayım
Yeni moda diyette

Yeni moda diyette
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
İki yıl sonra makyajlı

İki yıl sonra makyajlı
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER