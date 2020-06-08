Başkan Erdoğan: Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği noktadan, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, terörle mücadeleden iç politikaya değin bir dizi konuda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...

HAMDOLSUN TÜRKİYE DÜNYADA BİR NUMARADIR

Böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun birçok yönlü dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var. Başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin hepsi çok büyük zararlar gördüler. İşsizlikte Amerika'da 45 milyon civarında işsizlikten bahsediliyor. Bunlar sıradan olaylar değil. Hamdolsun kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen, terörle mücadeleyi kesmedik. Aynı şekilde salgınla mücadelede de şu ana kadar 102 ülkeye, büyük kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik.

AĞAÇLARDAN BİRİSİ KASURA DİĞERİ ÇAM

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.

BİZ BURADA BİR ŞEHİR HASTANESİ YAPACAKTIK

Yeşilköy'ün belli bir bölümünü kalktık 45 günde yapma sözü verdik. Biz burayı 1800 oda yapalım dedik. Sağolsun yüklenici firma sözü verdi. Dedi ki, 2 hastaneden bir tanesini ben üstleneceğim dedi. Bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Orası da askeri havaalanıydı. Oranın yanına 1800 odalı yaptık. Biz burada bir şehir hastanesi yapacaktık. Burada 1800 odalı acil durum hastanesini yaptık. 16'şar ameliyathane var. Diyalizler vesaire hepsi. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülüyor.

EN KISA ZAMANDA HIZLANDIRACAK BU İŞİ

Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Koronadan ölmesi farklılık arzediyor. Bu adımı atmak suretiyle de gönlümüz çok huzurlu. Talebeleri telefon üstüne telefonlar ediyor bize. Gösterdiğiniz kadirşinaslıktan ötürü teşekkür ediyoruz dediler. Okmeydanı'nda yaptığımız şehir hastanesine de Cemil Hoca'nın adını verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşehrim. Baba dostu öyle bir özelliği var. Bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bu da Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Arnavutköy, Hadımköy'e İsmail Niyazi Kurtulmuş amcamızın adını verdik. Numan Kurtulmuş'un babası, oraya da onun adını verdik. Bütün bunlar sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Uçak iniyor 5 dakikada orada. Tedavi bitince ailesiyle beraber hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılacak. Bir tarafta Sabiha Gökçen öbür tarafta mâlum İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. En kısa zamanda hızlandıracak bu işi.

BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARDAN RİCA ETTİ

Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum. Bu 3'üne çok dikkat edin. Gençlerimiz ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu malesef piknik alanlarında, yol kenarlarında her yerde, gördüklerimiz doğru değil. Meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli. Her şeyi serbest bıraktık diye bir şey olmayacak diye bir şey yok. Vaka 989'a kadar düştü. Yoğun bakımda 625'i görmek istemiyoruz. Entübe 261, daha aşağıda görmek istiyoruz. 3411 iyileşen sayısı gayet güzel. Vefat ise 19. Sıfırlandığında mutlu olacağız. Dünyada 11. sıradayız. Bu akşam Trump ilke yaptığım görüşmede verileri söylediğimde şaşırdı.

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