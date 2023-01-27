Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Gübretaş Altın Madeni Tesisi) Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı

(Gübretaş Altın Madeni Tesisi) Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak

Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı

(Gübretaş Altın Madeni Tesisi) Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır

Türkiye 2002 yılından itibaren tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirmiş bir ülkedir

Birileri güneş ve rüzgar enerjisi yeni yeni keşfededursun. Biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5., dünyada 12. sıraya yükseldik

İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde, Karadeniz gazını Mart ayında hanelere vermeye başlıyoruz

Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır

Kıymetli maden sektörümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalıştık. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık