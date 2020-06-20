Başkan Erdoğan: Dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor

Başkan Erdoğan: Dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’ne katıldı. Başkan Erdoğan,"Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır." dedi.

"KENDİ ÜLKESİNE HİSSİZ OLANLARA NE YAPSAK FAYDA ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİYLE DOĞRUDAN HAYATIMIZA KASTETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler." diye konuştu.

Erdoğan, "Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor." dedi.

Başkan Erdoğan, hastaneye Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum

Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

Sağlık alanındaki gücümüzü çok kısa sürede neredeyse pek çok ülkenin toplam kapasitesi oranında artırmış olduk.

Kendi ülkesine, kendi halkına kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez.

Sokakları karıştırarak milli birliğimize, beraberliğimize saldırdılar. Vesayet güçlerinin oyunları ile ayağımızı kaydırmaya çalıştılar.

Darbe girişimi ile doğrudan hayatımıza kastettiler.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geliyor.

Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık.