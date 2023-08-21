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"Marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var"
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21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:53:00

Başkan Erdoğan: Marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

"İSTANBUL VE ANKARA BUNLARIN ELİNE BIRAKILMAZ"

İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz.

"NEREDE BİR CHP BELEDİYESİ VARSA BUNLARI YAŞIYORUZ"

İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul'umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart'a hazırlanıyoruz.

"CHP'LİLERİN ELİNDEKİ BELEDİYELER İÇİN DE KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti'yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP'lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti chp belediyecilik
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