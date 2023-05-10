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10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:49:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:49:00

Başkan Erdoğan: Teröre asla müsamahımız yoktur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen Mardin Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Teröre asla müsamahımız yoktur. Terörle ittifakı olanın milletimizle ittifakı olmaz. Terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teröre asla müsamahımız yoktur. Terörle ittifakı olanın milletimizle ittifakı olmaz. Terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz.

Mardin bugüne kadar kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Mardinli kardeşlerimizle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılını birlikte yazacağız.

Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Türkiye bir tökezlerse topu birden üzerimize yüklenmeyi bekliyor.

Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız, hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellenmek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp şu ovaya salsanız inanın akşama hepsini kaybedip döner.

Mardin geleceğini bu Bay bay Kemal'e emanet eder mi? İradesini teslim eder mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemeye çalışan fitne tüccarına Mardinli destek verir mi?

Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününe hazırlanıyor muyuz?

"MARDİN'E SON 21 YILDA 97 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Biz 21 yıldır eser siyaseti yaptık. Mardin'e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Mardin'e gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yurt açtık, 41 adet spor tesisi kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. 6 Millet Bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Karadeniz doğal gazını ülkemize kazandırdık. Doğal gazı 1 ay tamamen ücretsiz yaptık, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimi kısmını da faturalardan düşme kararı aldık.

"BU KADİM TOPRAKLAR ÜZERİNDE HESABI OLANLAR SİNSİ NİYETLERİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ"

Yaptığımız eserleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Bize öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzü gülsün. Bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı, herkes gözünü buraya dikmişti. Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi sıkıntılı yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Başımıza musallat edilen terör örgütlerinin amacı da buydu. Sizler tercihlerinizi vatanın birliğinden yana yaptınız. Ülkemizin asırlık altyapı eksiklerini tamamlamaya çalışırken nice iftiralarla uğraşdık.

Ekonomide yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyorum. Bunların çözümlerini de Bay bay Kemal gibi Londra'da değil elimizdeki kaynakları kullanarak yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : erdoğan seçim mardin miting son dakika
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