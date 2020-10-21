Başkan Erdoğan Malta'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Başkan Erdoğan Malta'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.