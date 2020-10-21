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21 Ekim 2020 Çarşamba 15:01:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 15:01:00

Başkan Erdoğan Malta'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.

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