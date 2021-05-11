Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

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11 Mayıs 2021 Salı 15:46:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 15:46:00

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile İsrail'in saldırılarını görüştü

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Başkan Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar'ın yapacağı çalışmaların önemini vurguladı.

Etiketler : başkan erdoğan malezya katar terör devleti israil
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