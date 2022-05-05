Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.