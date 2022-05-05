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05 Mayıs 2022 Perşembe 22:21:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 22:21:00

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Sultan Abdullah Malezya Kralı
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