Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.