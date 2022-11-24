Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.