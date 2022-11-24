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24 Kasım 2022 Perşembe 19:01:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 19:01:00

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Etiketler : başkan erdoğan iletişim başkanlığı malezya
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