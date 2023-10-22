Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim'i kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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