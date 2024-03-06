Başkan Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde konuştu. Kandil güdümünde olan CHP-DEM'in kirli pazarlık ittifakına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanları Malatya'nın affetmeyeceğini belirtirken, "Teröristle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi?" ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez. pic.twitter.com/8E054sTSXF — 24 TV (@yirmidorttv) March 6, 2024

"SİZLER BİZE GÜVENDİNİZ, ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPTINIZ"

Sözlerime başlarken geçtiğimiz yılın mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de inşallah bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Malatya'da Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Malatya bugüne kadar bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Bu defa da Türkiye Yüzyıl'ının inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz. pic.twitter.com/2K7uKl5q4B — 24 TV (@yirmidorttv) March 6, 2024

"MALATYA'YLA BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN ŞEREF DUYUYORUZ"

Malatya bizi bugüne kadar hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. Bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz. Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur, karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. pic.twitter.com/aeCYPb2K75 — 24 TV (@yirmidorttv) March 6, 2024

Eser ve hizmet siyasetiyle, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren evi, iş yeri, hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Asrın felaketinde şehrimizde 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alan zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bine yakın çadır gönderdik. 36 bini aşkın konteyner kurduk. Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Hatta bunların 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, şehir merkezindeki meydan ve işyeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni Camii çevresinde, Buğdaypazarı civarında, Akpınar Meydanı, Emeksiz Caddesi arasında, İnönü Caddesi boyunca, Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Bununla yetinmiyor, depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla savunma sanayii yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak bir iskan ve istihdam projesi başlattık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Malatya'da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. pic.twitter.com/Iz2yOniU3T — 24 TV (@yirmidorttv) March 6, 2024

ASELSAN firmamız, Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Altyapısı ve üstyapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Aselsan, Malatya'da elektronik bakım tesisi kuruyor. Depremin izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız. pic.twitter.com/BMNB4s2mPB — 24 TV (@yirmidorttv) March 6, 2024

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetlerimizi, binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Tip projeler ve tip sözleşmeler gibi kolaylıklarla sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerimizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız.

Bu dönemde Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 739 adet yeni derslik inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 24 bin 98 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara, ne de zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum.