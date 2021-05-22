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22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:02:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:02:00

Başkan Erdoğan makam aracını kullandı

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Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabında, direksiyon başına geçti. Yeni açılan kavşaktan cuma namazını kıldığı Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan direksiyon başına geçti. Açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabı Habibler-Hasdal Kavşağı'nı sürücü koltuğunda test etti.

Ardından güzergahını cuma namazını kılmak için gittiği Fatih Camii'ne çevirdi. Yaklaşık 30 kilometrelik yolda makam aracını kullandı.

Başkan Erdoğan, aracında Ömer Karaoğlu'nun 'Yol Mu Dayanır' adlı şarkısını dinledi. Yanında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da vardı.

Aracı kendisinin kullandığını gören vatandaşlarn da tek tek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntülerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu Fahrettin Altun başkan erdoğan makam aracı
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